Riigikogulane Raimond Kaljulaid sattus Pariisis kähmluse keskele

„Nad olid lennujaama suunduva ühe tee kinni pannud ja minu taksojuht arvas, et tal peaks siiski olema õigus sealt läbi sõita, et ta on ju ise ka Uberi juht ja protestitakse tema õiguste eest, et mispärast peaks teda takistatama töö tegemisel,“ rääkis Kaljulaid. „Ometi puhkes meeleavaldajate ja juhi vahel sõnelus ja ka kähmlus, osa meeleavaldajatest olid agressiivsed.“