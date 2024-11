FOTOD | Hüvasti roheline kaart! Tallinna uus ühiskaart on sinine, kaardi hind tõuseb ühe euro võrra

Olemasolevad kaardid jäävad siiski kehtima ja nende vahetamine pole vajalik. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul tulevad uued kaardid kahe erineva kujundusega. „Ühistranspordikasutajatel on võimalus valida endale kaart klassikalise Tallinna siluetiga või siis hoopiski mängulisema disainiga. Ühiskaart on olnud kasutusel juba üle kümne aasta ning selle aja jooksul on tehnoloogiad edasi arenenud. Koostöös teenusepakkujaga arvestame tänapäevaste standarditega,“ rääkis Järvan.

Uus Mifare Plus tehnoloogial põhinev ühiskaart on varustatud 128-bitise AES-krüpteeringuga, mis muudab selle senisest veelgi turvalisemaks. Linna koostööpartneri Ridango AS-i Eesti turu juhi Indrek Järma sõnul on kaardi tehnoloogiline uuendus kooskõlas rahvusvaheliste turvanõuetega. „12 aasta jooksul on tehnoloogia teinud sammu edasi ning alates detsembrist on müügil kontaktivaba kiipkaart kõrgendatud turvalisusega. Olemasolevad kaardid kehtivad edasi ning nende väljavahetamine pole vajalik,“ selgitas Järma.