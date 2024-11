FT: järjekordne Hiina kaitseminister on korruptsiooniuurimise all

Aasta tagasi kaitseministri ametisse astunud endine mereväe ülem Dong on uurimise all osana laiemast korruptsioonijuurdlusest Hiina sõjaväes, ütlesid USA ametnikud FT-le. Pole selge, milliste süüdistustega minister silmitsi seisab.

Hiina sõjavägi on alates eelmisest aastast läbinud ulatusliku korruptsioonivastase puhastuse. Praeguseks on eemaldatud vähemalt üheksa sõjaväe kindralit ja mõningad kaitsetööstuse juhid.

USA sõjaväeohvitserid ja ametnikud on väitnud, et sõjaväe suhtes läbiviidavad uurimised õõnestavad president Xi Jinpingi usaldust sõjaväe vastu. Samuti tekitab see küsimusi selle kohta, kas Hiina sõjavägi on Xi eesmärgi kohaselt 2027. aastaks valmis Taiwani vallutama.