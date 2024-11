Uus Euroopa Komisjon rõhub kaitse ja konkurentsivõime tugevdamisele

Strasbourg’is Euroopa Parlamendi ees esinedes ütles von der Leyen, et tema meeskond on valmis kohe kuhjuvate väljakutsete kallal tööle hakkama, vahendab AFP.

„Meil ei ole aega raisata. Ja me peame olema sama ambitsioonikad, kui tõsised on ohud,“ ütles von der Leyen.

Alates Kiievi toetamisest kuni sõjani Lähis-Idas, majandusliku rivaalitsemiseni Hiinaga ja Donald Trumpi naasmiseni on Euroopa Liidul käed tööd täis.

Relvad ja tariifid

Euroopa Liidu välispoliitika kõrgeks esindajaks saab Kaja Kallas ja Euroopa Liidu taasrelvastumist hakkab juhtima Leedu endine peaminister Andrius Kubilius. Mõlemad on olnud karmid Venemaa kritiseerijad.

Von der Leyen ütles täna, et midagi on valesti, kui Moskva kulutab riigikaitsele kuni üheksa protsenti SKT-st, aga Euroopa Liit 1,9%.

„Meie kaitsekulutused peavad kasvama. Me vajame riigikaitse ühisturgu. Me peame tugevdama kaitsetööstusbaasi,“ ütles von der Leyen.

Varem on von der Leyen öelnud, et Euroopa Liit peab investeerima järgmisel aastakümnel 500 miljardit eurot, et Venemaa ja Hiina tempos püsida.