Vene majanduse nukker seis tekitab eliidis avalikku nurinat. Putini asemel tehakse patuoinaks keskpank

Vene majanduse statistika on ettevõtjate jaoks sedavõrd murettekitav ning hinnatõus tarbijatele niivõrd tajutav, et avalikkuses toimub midagi ebatavalist – käima on läinud poliitiline debatt ja võimude otsuste kritiseerimine. President Vladimir Putini ja Ukraina-vastase sõja otsene kritiseerimine on muidugi mõeldamatu, ent sama ei kehti majanduspoliitika ja eriti keskpanga juhi Elvira Nabiullina kohta, kelle vastased süüdistavad tema otsuseid olukorra halvendamises.

Samal ajal langeb rubla kurss iga päevaga ja on lähenemas sõja alguse tasemele. Vene meedias ilmuvad nüüd regulaarselt lood inflatsioonist, kus kajastatakse, et näiteks kartuli hind on aastaga pea kahekordistunud ning varguste vältimiseks on osa poode hakanud hoidma võipakke koos kaaviariga lukustatud külmikutes. Sõja jätkamisele ja sõjatööstusele elanike olukorra kehvenemine seni mõju pole avaldanud, kuid ettevõtjate rahulolematus ja tarbijate ärevus on siiski tajutavalt kasvanud.