Tallinn asfalteeris saja aasta vanuse tänavamosaiigi. Abilinnapea Pere: palun linna nimel vabandust

Linnavalitsuse otsus halvas korras olnud mosaiik üle asfalteerida on sotsiaalmeedias viimastel päevadel palju kriitikat saanud. Mosaiigi kadumist on kritiseerinud nii linnaruumiaktivist Mitte_tallinn kui ka kinnisvaraekspert ja fotograaf Risto Vähi .

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam selgitas, et Loode tänava mosaiigist polnud enam kuigi palju alles, mida saaks taastada, mistõttu tee asfalteeriti. „Olgu see armas kõnnitee lõik pealegi jäänud muinsuskaitse alt välja, olgu ta pealegi olnud hooletusse jäetud, siiski on kahetsusväärne, et me ei suutnud seda taastada,“ ütles ta.