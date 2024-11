Vilniuse lennuõnnetuse uurijad kalduvad tehnilise versiooni poole

„Me kaldume tehnilisema versiooni suunas. Aeg annab arutust, aga ei ole informatsiooni, et oleks täiendavaid andmeid, et me peaksime suunda muutma või kohtueelse juurdluse ümber kvalifitseerima,“ ütles Vitkauskas Leedu Delfi vahendusel.

Vitkauskase sõnul kaldutakse selle informatsiooni suunas tehnilise informatsiooni analüüsimise tulemusena. On küsitletud allakukkunud lennuki vigastatud meeskonnaliikmeid, aga Vitkauskase sõnul olid need vaid teatud täpsustused.

Ka Leedu kaitseminister Laurynas Kasčiūnas kinnitas, et praegu ei ole märke sabotaažist.

„Praegu on aeg analüüsideks ja ärge oodake väga kiireid vastuseid, aga kõige järgi, mis meil praegu on ja mida me teame, ei ole märke, et võis olla sabotaažiakt,“ ütles Kasčiūnas.

Kasčiūnase sõnul ei ole visuaalselt näha ja analüüs näitab, et lennukile ei mõjunud mingid välised jõud. Mis juhtus lennukis sees, näitavad mustade kastide andmed. Esimeste vestluste järgi ellu jäänud meeskonnaliikmetega ei osanud nemad midagi halba oodata, ei märganid suitsu, ei olnud kaost ega tuntud mingit haisu. GPS-i signaali segamise versioon on samuti ebatõenäoline. Siiski ütles Kasčiūnas, et hetkel ei välistata veel midagi.

Täna külastab lennuki allakukkumiskohta rahvusvaheline uurimiskomisjon.

Lennuki mustad kastid saadetakse täna erilaboratooriumi tõenäoliselt mõnda liitlasriiki Euroopas.

Vilniuse lennuvälja lähedal kukkus esmaspäeva varahommikul alla DHL-i kaupa vedanud Hispaania lennufirma Swift Air kaubalennuk. Hukkus Hispaania kodanikust piloot. Vigastada said Leedu, Saksamaa ja Hispaania kodanik. Vilniuse linnapea Valdas Benkunskase sõnul evakueeriti õnnetuspaigast 13 kohalikku elanikku.

