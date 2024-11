Eesti esindaja valiti Euroopa kultuuripealinnade eksperdikomisjoni

„Kutse eksperdikomisjoni on suur tunnustus ennekõike Tartu 2024 projektile, mis on Euroopa tasandil jäänud silma originaalse kontseptsiooni ja kvaliteetse korraldusega,“ ütles värske eksperdikomisjoni liige Erni Kask. „Olen Tartu 2024 protsessiga erinevates rollides olnud seotud 2017. aastast alates, siis kui Tartu tegi esimesi samme kultuuripealinnaks kandideerimisel. Usun, et minu kogemusest võiks tulevaste kultuuripealinnade valimisel ja seirel kasu olla.“