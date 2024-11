ERISAADE | Kaja Kallasel ei lasta olla „Euroopa välisminister“. Kadri Simson lahkub kiidusõnade saatel

Urmas Paet (Reformierakond) selgitas, et pühapäeval EL välispoliitika ja julgeoleku kõrge esindajana tööd alustav Kaja Kallase üks olulistest rollidest on EL välisministrite ja kaitseministrite kohtumiste juhatamine ning koos liikmesriikidega päevakorra ja otsuste ettevalmistamine. „Nagu on korduvalt räägitud, välispoliitika on jätkuvalt liikmesriikide pädevus, mis tähendab, et otsuseid saab teha siis, kui kõik on nõus,“ rääkis Paet. Ta rõhutas, et tegemist ei ole Euroopa välisministri ametiga. Samas saab kõrge esindaja tulla välja ka oma ettepanekutega. Paeda sõnul loeb palju see, kuidas ameti pidaja suhtleb, sealhulgas riigijuhtidega. „Nii sisuline kui ka visuaalne pool ning mulje ja imidž loevad päris palju,“ nentis poliitik.