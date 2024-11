Päikeseenergia salvestusjaam toob kindluse ja tegutsemisvabaduse

„Ega sellega rikkaks saa ja suurt rasva ei kogu, kuid akupangad võimaldavad energiakulu mulle sobivalt reguleerida,“ rääkis Margus ja selgitas, et kuigi süsteemi saab automatiseerida nii, et ta hakkab elektrit ostma kõige odavama ja müüma kõige kallima hinnaga, meeldib talle aeg-ajalt ise manuaalselt ostu ja müüki reguleerida. Näiteks ei näe ta mõtet müügil, kui hind on kilovatt-tunni eest 5–6 senti: „Pigem jätan siis selle enda tarbimisse. Kui ma võidan kilovati pealt 10–15 senti, siis müün.“

Ega ülejäänud aastaaegadelgi saanud elektriühenduse peale kindel olla. Margus meenutab jaanipäeva, mil elekter läks tundideks ära just siis, kui toidud olid ahju lükatud ja lastele batuut hüppamiseks valmis pandud ning siis tal akupanka polnud. „Päike küll säras ja paneelid tootsid elektrit, aga vana inverteriga ei saanud päikeseenergiat kasutada,“ nentis mees ja selgitas, et elektrikatkestuse ajal lülitus päikesepark liinil töötavate elektrikute ohutuse tagamiseks välja. Juba siis tekkis Margusel mõte uurida salvestusvõimaluste ja võimekama inverteri kohta.

Eriti seetõttu, et piirkonnas on sageli elektrikatkestusi. Marguse sõnul oli neid eelmisel aastal vähemalt 20: „Sügistormidega võis elekter kaks korda nädalas ära käia. Niimoodi küll ei olnud nagu Saaremaal, et lausa 2–4 päeva oled ilma – kõige pikem katkestus ulatus 6–10 tunnini, tavapärane oli kolmetunnine.“

Thunorit eelistas Margus teiste hulgast kolmel põhjusel: mõistlik hind, Eestis kokku pandud akud ja kontrollitud kvaliteet. Thunori eeliseks on ka see, et ettevõte monitoorib garantiiperioodi jooksul salvestusjaama tehnilisi parameetreid.

Nii tegutsebki Margus sellest sügisest saadik nii, et hakkab öösel kella 2–3 ajal võrgust ostma ning kella viieks on tema akud täis. Ning kui tema kodumajutuse kliendid hakkavad hommikul 8–9 ajal elektrit tarbima, tuleb see kõik akudest, mitte võrgust, kuna sel ajal on võrgus hinnad tavaliselt kõrged.

Miks üldse päikeseenergiasse investeerida?

Margus ütleb, et kui mõni eelistab vaba raha eest aktsiaid osta, siis tema investeerib sinna, kust kindla peale midagi tagasi tuleb: „Ja päikesepaneelid koos akupankadega on mulle kindel investeering. Ma ei ole üldse sõltuv sellest, kui mõne ettevõtte juht teeb lolle otsuseid.“

Nagu mainitud, leidis Margus sobivaima salvestusjaama Thunori valikust. Tegemist on Eesti ettevõttega, mis toodab akupankasid Pärnumaal. Tootevalikus on väikesed salvestid (15 kWh), mis sobivad nii kodumajapidamisse kui ka väiksematesse ettevõtetesse, kus soovitud salvestusmaht ei ole suur. Salvestusmahu tõstmiseks saab süsteemi lisada mitu Thunori akut.

Kuna turg liigub aga suuremate salvestusmahtude suunas, on ka Thunoril tulemas peagi välja nii akukapid kui ka välistingimustesse mõeldud salvestusjaamad.

„Oleme kaks aastat toimetanud peamiselt Eesti turul, kuid tänavu aasta lõpus sisenesime Norra turule, kus huvi meie toodete vastu on suur,“ rääkis Thunori müügi- ja turundusjuht Marilyn Teder, lisades, et huvilisi on tekkinud ka mujal eksportturgudel. Eestis pakub Thunor oma tooteid partnervõrgustiku kaudu, veebilehelt www.thunor.eu on võimalik leida sobiv pakkuja enda piirkonnast.

Thunor kasutab tootmises ainult kõrgeima klassiga (A-grade) LifePo4 akuelemente. Iga elemendiga tuleb kaasa testraport, mis sisaldab infot nii elemendi tehniliste parameetrite kui ka tootmise kohta. Thunori akud on varustatud küttemattidega, mis võimaldavad seadet kasutada ka natuke jahedamates tingimustes. Garantiiperioodi jooksul jälgib Thunor ka klientide salvestusjaamade tehnilisi parameetreid (muidugi juhul, kui klient seda soovib).