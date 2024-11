Dmõtro Kuleba lääne liidritele: see hetk oli häbiväärne. Niimoodi sõdu ei peeta

Täna Eestit külastanud Kuleba kommenteeris ETV „Esimeses Stuudios“ kuuldusi, et Prantsusmaa ja Suurbritannia alustasid uuesti arutelu vägede Ukrainasse saatmise üle. Ta märkis, et tema hinnangul on jutt pigem üksuste saatmisest osana rahukokkuleppest.

„Kujutame ette, et kehtestatakse vaherahu. Ja üks vaherahu garant on välisriikide üksuste kohalolek. Seega ma arvan, et see arutelu, mis kuuldavasti praegu toimub, on pigem keskendunud sellele osale, mitte aga väeüksuste saatmisele, et Ukrainat sõjas aidata,“ märkis Kuleba.

Ta rõhutas, et Ukraina pole kunagi välisriikide üksusi appi palunud.

Ühtlasi meenutas ta ka sõja „kõige piinlikuma hetke“ lääne jaoks. „See oli päev, mil Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi julge avalduse, et Prantsusmaa ja teised peaksid kaaluma üksuste saatmist Ukrainasse. Mitte lahinguüksuste, aga et oleks füüsiline kohalolek. Ja üks lääne liider teise järel tormas mikrofoni ette ütlema, et ei, seda me ei tee: „Ei, see on täiesti vastuvõetamatu!““ rääkis Kuleba.

„See oli häbiväärne hetk ühel põhjusel: kogu lääs paljastas Putinile oma hirmu ja nõrkuse,“ märkis Kuleba. „Niimoodi sõdu ei peeta. Isegi kui nad polnud Macroni öelduga nõus, ei olnud nõus üksuste saatmise mõttega, siis tasunuks ikka säilitada pokkerimängija nägu. Las vaenlane arvab, mida sa veel võid teha, et teda võita.“

Ukraina endine välisminister soovitas lääne liidritel, kes sellistes aruteludes osalevad, olla nutikam ja mitte näidata oma hirmu, nõrkust. „Tehke nägu, et olete tugevad. See on üks viisidest, kuidas sõdu võita,“ lisas Kuleba.

