Iisraeli julgeolekukabinet kiitis heaks relvarahukokkuleppe Hezbollahiga

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles telepöördumises, et on valmis sõlmima relvarahu Hezbollahiga. Ta andis relvarahu plaani valitsuskabinetti ja lisas, et lepe kiidetakse heaks hiljem õhtul. Kokkulepe peaks jõustuma kolmapäeval.

Netanyahu ütles, et Iraani toetatud Hezbollah on hetkel tunduvalt nõrgem kui konflikti alguses. Ta märkis, et relvarahu kestus oleneb „Liibanonis toimuvast“.

„Täielikus koostöös USA-ga säilitame täieliku sõjalise tegevusvabaduse. Kui Hezbollah rikub kokkulepet või üritab uuesti relvastuda, anname me otsustava löögi,“ sõnas Netanyahu.

Ministri sõnul on kolm peamist põhjust, miks on praegu õige hetk relvarahuleppe sõlmimiseks. Netanyahu tõi välja, et lepe võimaldab Iisraelil keskenduda „Iraani ohule“.

Teiseks nentis ta, et relvade tarnega on olnud probleeme, kuid lepe aitaks Iisraelil oma vägesid „värskendada“ ja „uuesti relvastada“.

Kolmandaks aitaks leping isoleerida Hezbollahi liitlase Hamasi, kelle eelmise aasta pealetung Iisraelile vallandas sõja Gazas.

Liibanoni relvarahukokkulepe nõuab Iisraeli vägede lahkumist Lõuna-Liibanonist ja Liibanoni armee paigutamist piirkonda, väidavad ametnikud. Hezbollah lõpetab oma relvastatud kohaloleku Litani jõest lõuna pool asuval piiril, vahendab Reuters.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada