Lõuna-Korea mees mõisteti süüdi tahtliku ülesöömise eest, et hoiduda ajateenistusest

Lõuna-Koreas peavad kõik töövõimelised mehed teenima sõjaväes 18–21 kuud, kuid terviseprobleemidega inimesed võivad selle asemel täita oma ülesandeid mittesõjalistes asutustes. Sõjaväekohustustest vabastatakse juhul kui terviseprobleemid on tõsised.

2017. aastal toimunud füüsilisel ülevaatusel leiti, et 169 sentimeetri pikkune ja tollal 83 kilogrammi kaalunud mees sobis tegevväelase kohale. Mehe tuttav andis nõu, et tal on võimalik sellest mööda hiilida ja täita lihtsamat rolli mittesõjalises asutuses, kui ta oleks ülekaaluline.