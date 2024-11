Tallinna aasta kodanikuks valiti ettevõtja Linnar Viik

Aasta linlase valimise komisjoni juht ning Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi märgib, et ettevõtlikke inimesi, kes oma vabast ajast ja tahtest linna elu arengule kaasa aitavad on hea meel esile tõsta, sest see annab innustust ja eeskuju teistelegi. „Linnar Viik on tegus inimene ja tema ettevõtmistest mööduval aastal on võitnud väga paljud. Viimase aasta jooksul pealinna kultuuriellu uut hingamist andnud popkunsti väljapanek PoCo muuseumis Rotermanni kvartalis, mis suuresti pärineb muuseumi asutaja Linnar Viigi enda isiklikuks kogust, on andnud paljudele kunsti- ja kultuurihuvilistele positiivset laengut ning avardanud kindlasti ka silmaringi. Muuseum on saanud populaarseks ka turistide hulgas ning teada on, et hea sõna levib, mistõttu on loota, et lisaks kunsti nautimisele tulevad linna külalised ka teiste linna ettevõtmiste ja vaatamisväärsustega tutvuma,“ ütles Kruusimägi.