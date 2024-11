CNN: Trumpi advokaadid uurisid väiteid, et tippabiline nõudis tasu valitud presidendi mõjutamise eest

Sisejuurdluse raames on uuritud mitmeid juhtumeid, kus Epshteyn väidetavalt nõudis tasu vastutasuks kandidaatide edendamise eest administratsiooni ametikohtadele või pakkus üksikisikute ühendamist inimestega tulevases administratsioonis, ütlesid allikad.

Juurdluse toimumist kinnitas pool tosinat allikat ja see ei ole oma olemuselt kriminaalne, kirjutab CNN. Ühel juhul taotles ta allikate sõnul oma teenuste eest 100 000 dollarit kuus.

Epshteyni on peetud Trumpi üheks lojaalsemaks nõuandjaks. Ta on mänginud võimu üleminekuperioodil olulist rolli, osaledes tähtsatel kohtumistel ja kandidaatide infotundidel Trumpi Mar-a-Lago kuurordis Floridas.

Viimastel aastatel on Epshteyn tegutsenud nii Trumpi advokaadi kui ka nõunikuna ning ta osales Trumpi kriminaalkaitsestrateegia korraldamisel pärast süüdistuste esitamist USA valitud presidendile.

Trumpi pressiesindaja Steven Cheung ütles CNN-ile tehtud avalduses, et „tavapraktika kohaselt on kampaania konsultatsioonilepingute laiaulatuslik ülevaatus läbi viidud“, sealhulgas ka Epshteyni osas.

Epshteyni väidetav tegevus ajendas sisejuurdluse uurijaid andma esialgse soovituse, et Epshteyn tuleks Trumpi lähedusest eemaldada. Samuti soovitati, et Trumpi üksused ei peaks teda tööle võtma ega talle palka maksma, ütlesid kaks allikat. Hetkel ei paista, et üleminekumeeskond oleks soovitusi rakendanud.