Jana Toom: mis teil meie keelega on? Ilus keel ju!

Et seda ei taheta, sellega ma olen nõus. Aga kas see on õige? Me võib-olla ei taha väga paljusid asju, mis ei ole kooskõlas inimõiguste ja demokraatiaga. Aga kas me peame soosima neid madalaid instinkte? See on see küsimus.

Me võib-olla lihtsalt ei taha, et kui nad on Putini-meelsed, siis miks nad peaksid meie riigis neid asju arutama? Miks nad peaksid otsustama meie eest?

Kui me läheme nii kaugele, et hakkame kontrollima inimeste meelsust enne, kui nad lähevad valimiskasti juurde, siis me võime vabalt ka valimised ära jätta. Meelsus on ju teada, milline peab olema.

See ei ole ju hea mõte! Selles leppisid vist kõik kokku, et see pole normaalne, et me läheme inimestelt meelsust kontrollima. Inimene võib uskuda, et maa on lame või on olemas makaroni monster. See on tema põhiõigus. Ta võib uskuda mida iganes.

Aga oli ju see mõte ka, et enne, kui lased sedeli hääletuskasti, ütled, mis sa arvad Ukraina sõjast?

Kas sa ise ka kuuled, mis sa praegu räägid? On see normaalne? Kas riik peab teadma inimeste meelsust? Päriselt?

Kas me peame teadma, mis on inimeste meelsus demokraatlikus riigis?

Me võime vaadata teistpidi. Meil on 80 000 Venemaa kodanikku. 2600 hääletas. Ülejäänud 77 400 kohta me lihtsalt ei tea, mis nende meelsus on.

Ka Eesti kodanike seas on inimesi, kes ei jaga kokkulepitud väärtusi. Nende suhtes ei ütle keegi, et nemad on julgeolekuoht, sest me saame aru, et see on demokraatia osa. Kui me vaatame hääletusi, siis näiteks olemas on rahvaluule, et kohalikud vene kodanikud hääletavad Putini poolt, ja meil olla isegi kõrgem Putini toetuse protsent kui Tšetšeenias.

7. novembril läks riigikogus eelnõu läbi, allkirjad läksid sinna alla. Allkirju tuli vähem.

Naljakas on see, et see päev, 7. november, on oktoobrirevolutsiooni aastapäev.

Ma ei teadnud seda. Meie Eestis ei tea seda.

Seda teavad täna kõik minuvanused inimesed, et 7. november on oktoobrirevolutsiooni aastapäev. Revolutsiooni aastapäeval sisse antud seaduseelnõu. Ma loodan, et see ei lähe mingil põhjusel läbi. Aga vaatame, elu näitab.

Mulle väga meeldib, et see on tõsine arutelu ühiskonnas. Ma näen ka Eesti arvamusliidreid, kes julgevad võtta sõna sellele teemal, et see ei ole hea mõte. Arvamusliidrite seas, kusjuures on ka sotsid, see on omaette teema. Mis seal erakonnas toimub, on arusaamatu.

Marju Lauristin, kes on sotsioloog ja mõõdab ühiskonna temperatuuri, saab väga hästi aru, milline hoop on see ühiskonna sidususele. Tema on vastu, aga teda ei võta keegi kuulda.

Ossinovski on vastu, aga teda ei võta keegi kuulda.

Ida-Virumaa sotsid räägivad kõik ühest suust, see on väga halb mõte. Keegi neid ei kuula.

Lauristin toob välja oma lõimumisuuringus, et lõimumise puhul on hästi oluline, et isikud, keda me soovime lõimuda, tunneksid, et nende vastu on usaldustunne. Et nad tunneksid, et nad on ühiskonnas oodatud kodanikud.

Õige. Seda nad ei ole. See kaob ära. Siin on veel teine asi, mis teeb mind väga murelikuks. Et see eelnõu praegu läbi suruda, sisestati ühiskonda mõte, et Vene kodanikud Eestis on julgeolekuoht. Ma usun, et paljud läksid sellega kaasa.

Samas Vene kodanikud Eestis ei käi valimas, aga nad töötavad siin. Nad on ajakirjanikud, nad on õpetajad, nad on arstid. Kas nüüd hakkame järgmisena arsti juures talle otsa ja küsima, et mis pass sul on. Et äkki saad teed mulle mingisuguse mürgisüsti. See nõiajaht kogub tuure ja see ei ole hea.