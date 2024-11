Euroopa e-poed on hädas saritagastajatega. Kas pahatahtlikku tegevust peaks reguleerima?

42% vastavas uuringus osalejatest ütles, et on tellinud erinevaid suuruseid ja värve kohese mõttega mittesobivad tooted tagastada. 16% aga tunnistas, et on tellinud tooteid, et neid kasutada näiteks ühel üritusel plaaniga need pärast üritust tagastada (mis tegelikult on ju lausa keelatud). Sama palju oli neid, kes tellisid tooteid, et neid sotsiaalmeedias näidata ja seejärel tagasi saata. Statistika näitab, et suurema tõenäosusega tagastavad suure osa tellimusest just nooremad ostlejad.