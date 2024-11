KAART | Merekaablid lõhkunud Hiina laev on Taani lähistel eurooplaste piiramisrõngas

Läänemere sidekaablite lõhkumises kahtlustatud kaubalaev Yi Peng 3, mis sai Taani rannavalvelt peatumiskäsu, on olnud Kattegati väinas ankrus juba nädal aega. Eelmisel nädalal laeva ja selle varuankruid filmimas käinud Taani ringhääling teatas reedel, et üks laevakerel hoitud ankruid on silmanähtavalt kahjustatud. See avastus andis järjekordse kaudse tõendi, mis lubab kahtlustada, et 17.–18. novembril purunenud kaablite läheduses asunud alus oli juhtunuga seotud. Peamise uurimisversiooni järgi tekitas kahju just mõnelt laevalt vette lastud ankur.