Aasta kodanik 2024 on Iti Aavik

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on seekordne kodanikupäev erakordne. „Kodanikupäeva aumärkidele ja aasta kodaniku tiitlile esitati erakordselt palju kandidaate – lausa kaks korda rohkem kui möödunud aastal. Usun, et see peegeldab meie ühiskonna võimet hinnata ja väärtustada neid inimesi, kes on valmis oma ajast ja energiast panustama, et teistel oleks parem olla. Ühtlasi on hea meel, et jätkuvalt on kandidaate ka erinevatest elu- ja tegevusvaldkondadest, näiteks tänavu esitati mitmeid kandidaate haridus- ja noortevaldkonnast, mis näitab, et meie ühiskond oskab järjest enam hinnata ka tööd ja panust meie järeltuleva põlvkonna kasvatamisel,“ lisas Läänemets.

Siseministri sõnul iseloomustavad Eesti kodanikuühiskonda selle igas valdkonnas ja mõõtmes pühendunud ja teotahtelised inimesed, kes ei panusta ainult vabatahtliku tööga vaid leiavad ka nutikaid lahendusi ja innovatiivseid algatusi, millega positiivseid muutusi esile kutsuda. „Selles mõttes on tänavune aasta kodanik Iti Aavik kindlasti eeskuju ja inspiratsioon kõigile, kes soovivad oma tegemistega meile paremat tulevikku luua. Silmapaistva kodanikuühiskonna vedurina on Iti Aavik panustanud nii kaitsevaldkonnas, heategevuses kui ka kestlikusse arengusse. 20-aasta pikkuse tegevuse sisse mahuvad nii kohalikud kui ka rahvusvahelise haardega projektid,“ ütles Läänemets.

Iti Aavik on alates 2018. aastast juhtinud Carolin Illenzeeri fondi, mille kaudu toetatakse vigastatud või langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning samas ka üks „Hoolides homsest“ kestlikkusfestivali eestvedajaid. „Aaviku võimed aga riigipiire ei tunnista ning lisaks panustamisele Eesti kodanikuühiskonda, on ta juhtinud ka algatusi, mis puudutavad näiteks naiste nõustamist Tadžikistanis või naiste õiguste edendamist Armeenias. Oma inspireeriva isiksuse ja juhtimisoskusega suudab Iti Aavik tuua kokku erinevaid ühiskonnagruppe ning sealjuures panustada ka laiapõhjalisse riigikaitsesse, mis on meile täna ülioluline,“ lisas Läänemets.