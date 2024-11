Venemaa välisluure juht: Moskva on konflikti külmutamisele Ukrainas kategooriliselt vastu

„Kui rääkida sellistest diskussioonidest ja ettepanekutest konflikti külmutamise kohta, siis ütlen, et Venemaa lükkab kategooriliselt tagasi igasuguse konflikti külmutamise Korea või igasuguse muu variandi järgi,“ ütles Narõškin. „Meile on vaja püsivat ja pikaaegset rahu pikkadeks-pikkadeks aastateks, kusjuures see rahu tuleb tagada eelkõige meie, Venemaa, Vene Föderatsiooni kodanike jaoks. Aga see rahu peab olema tagatud ka kogu Euroopa kontinendi jaoks.“