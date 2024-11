ICC süüdistas Netanyahut, Gallantit ja Deifi inimsusevastastes kuritegudes seoses 13 kuud kestnud Gaza sõjaga. Kohtu liikmesriigid on kohustatud kahtlusalused oma riigi territooriumil kinni pidama, kui nende suhtes on välja antud vahistamismäärused. Samas puudub kohtul võimalus seda jõustada.

Ka Eesti on ICC liige ning välisministeeriumi sõnul on rahvusvahelisele õigusele ja reeglitele põhineva maailmakorra tagamine oluline. Ent nenditi, et ICC on sõltumatu kohtuorgan, mille tegevusse ei ole poliitiliselt võimalik sekkuda.