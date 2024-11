Kurski kohus otsustas vahi alla jätta vangi langenud Briti vabatahtliku

Kohus teatas, et Andersoni kahtlustatakse eriti rasketes kuritegudes, mis kujutavad endast erilist ühiskondlikku ohtu.

Uurimiskomitee teatas, et Andersoni kahtlustatakse terroriaktis ja palgasõdurina tegutsemises. Uurimiskomitee väitel ületasid tema ja teised palgasõdurite formeeringute esindajad, tegutsedes koos Ukraina relvaformeeringutega, relvastatuna automaatlaskurrelvade ja rakett- ja suurtükiväerelvedega ning kasutades sõjatehnikat ja piloodita lennuaparaatidele paigaldatud lõhkeseadeldisi 2024. aasta novembri keskel ebaseaduslikult Vene Föderatsiooni riigipiiri ja tungisid Kurski oblasti territooriumile.

Andersoni vangi võtmisest teatasid Vene riiklikud uudisteagentuurid eile. Ühe sõda toetava Telegrami kanali videos ütleb Anderson inglise keeles, et teenis aastatel 2019-2023 reamehena Suurbritannia armees ja Ukraina välisleegioniga ühines ta pärast töölt vallandamist, kui oli näinud televisioonist reportaaži sõjast.

Suurbritannia välisminister David Lammy ütles, et on juhtumist teadlik ja et valitsus teeb kõik võimaliku Andersoni toetamiseks.