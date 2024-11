VIDEO | Abilinnapea Kase: lastekaitsetöötajatele on vaja rohkem tuge, et nad läbi ei põleks

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Karl Sander Kase ( Isamaa ) sõnul on muudatust arutatud neli kuud. Ta kinnitas, et vahepeal meediast läbi käinud juhtum, kus laps kannatas vanemate jagelemise tõttu, ei olnud ajend muudatuste tegemiseks. „See ei ole seotud ühe konkreetse juhtumiga,“ ütles ta Delfile.

„Meil on valdkonda analüüsitud ja vaadatud aastal 2017, aastal 2021 ja sealt jookseb läbi soovitus see muutus teha sellepärast, et linnaosades on praegu lastekaitse töö korraldatud eriilmeliselt,“ rääkis Kase. „Alates sellest, kuidas käitutakse konkreetsete juhtumite puhul, kuidas need juhtumid üldse töötajate lauale jõuavad.“