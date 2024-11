VIDEOD JA FOTOD | „Minu palk pole 5000 eurot kuus, mul on nipa-napa 1300!“ Päästjate protest tööajamuudatuste vastu sundis päästeameti oma otsusest taganema

Ta ütles, et tema palk on napp ja vaja lisa teenida. Uued graafikud aga vähendaks sedagi võimalust. „Mul on vaja kindlat sõna, et süsteem toimib. Et inimesi tuleb juurde, et palk saab suurem. Me räägime siin taandarengust praegu, mitte arengust,“ lausus ta.