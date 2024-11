Peaminister Kristersson tahab, et merekaablite lõhkumises kahtlustatav Hiina laev liiguks Rootsi vetesse

„Rootsi poolelt on meil olnud kontakt laeva ja Hiinaga ning me oleme edastanud, et me tahame, et laev liiguks Rootsi vete suunas,“ ütles Kristersson pressikonverentsil, vahendab SVT Nyheter.

Kristersson rõhutas, et selles soovis ei ole mingit süüdistust ega ole see seotud politsei alustatud kriminaaljuurdlusega.

„On ainult Rootsi soov, et laev liiguks Rootsi vete suunas, et me saaksime lihtsamini koostööd teha selle asjus, mis juhtus,“ lisas Kristersson.

Hiina ei ole Kristerssoni sõnul veel Rootsi valitsuse taotlusele vastanud.

Yi Peng 3 hakkas huvi pakkuma pärast seda, kui selle liikumise analüüs näitas, et see asus kahe merekaabli läheduses ajal, kui need purunesid.

Rootsi Televisioon SVT ja Taani ringhääling DR teatasid eile, et kaadri taga toimuvad laeva asjus diplomaatilised läbirääkimised.

Praegu asub laev Kattegati väinas Taani majandusvööndis. Taani kaitsevägi ei ole kommenteerinud, miks laev endiselt seal on või miks Taani merevägi seda jälgib.

Rootsi politsei on alustanud kaablite purunemise asjus sabotaažijuurdlust. Juurdlust viib läbi rahvuslik operatiivosakond (NOA) kaitseväe, rannikuvalve ja julgeolekupolitsei (Säpo) toetusel.

