Õiguskantsler avalikkust raputanud peretülist: lapse üleandmise ettevalmistamises oli puudusi

Madise algatas menetluse, mille käigus hinnati, kas kohapeal viibinud ametnikud tegid ikka kõik endast võimaliku, et lapse huve kaitsta. Kuna juhtumiga seotud kohtuasjad on kinnised ning kohtuotsuseid saab langetada ja muuta ainult kohus, ei ole õiguskantsler oma hinnangus keskendunud süüdlaste otsimisele. Last puudutava kohtumääruse täitmisega seotud küsimusi kommenteeris õiguskantsler Madise nii, et tõi esile juhtumi asjaolusid ümbritsevaid õiguslikke asjaolusid, keskendudes eelkõige lapse heaolule.