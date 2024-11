Keila terviseradade juht pani ameti maha ja teeb reformierakondlaste käitumise maatasa. Keskmes on vennad Suslovid

Keilas on korvpallitülile lisaks nüüd suusad ristis ka hinnatud rajameistril Raido Nottonil ja reformierakondlikul linnavõimul. Muu hulgas selgub seegi, et tervisekeskuse juhatusse määrati hiljuti Tanel Suslov, kes on Reformierakonna peasekretäri Timo Suslovi vend. Linnapea Enno Felsi (Reformierakond) väitel ei mänginud sugulusside mingit rolli.