Eriprokurör Smith loobub Donald Trumpi vastastest kohtuasjadest

Smith jättis avatuks võimaluse, et Trumpi üle võidakse mõista kohut pärast tema presidendiametist lahkumist. Nimelt palus Smith kohtunik Tanya Chutkanil lõpetada valimistesse sekkumise kohtuasi märkega without prejudice, mis tähendab, et seda saab mingil hetkel uuesti alustada. Chutkan rahuldas selle palve, märkides, et ametis oleva presidendi puutumatus on ajutine ja lõpeb, kui ta ametist lahkub.