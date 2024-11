Saksamaa välisminister Baerbock ei välista Vilniuse lennuõnnetuse tahtlikku põhjustamist

Baerbock ütles G7 välisministrite kohtumisel Itaalias Fiuggis, et nii Leedu kui ka Saksamaa võimud uurivad asja kõigis suundades, vahendab DPA.

Baerbock rõhutas, et mõlema riigi võimud uurivad kõiki võimalusi.

„See rõhutab seda, millisel ajal me elame,“ ütles Baerbock, viidates hübriidrünnakutele Euroopas. Ta rõhutas, et kriitilise infrastruktuuri kaitsmine on seetõttu praegu eriliselt tähtis.