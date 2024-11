Riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid tegi ettepaneku arutada jalaväemiinide kasutuselevõttu

„Soome kaalub USA otsuse valguses anda jalaväemiine Ukrainale jalaväemiinide kasutusele võtmist. See tähendaks Soome jaoks lahkumist Ottawa konventsioonist, mis on jalaväemiinid keelustanud. Arvan, et ka Eestis on aeg algatada sama arutelu,“ märkis Kaljulaid.

„Selgeks tuleb saada rida küsimusi. Millised on tänapäevased jalaväemiinid võrreldes konventsiooni algatamise ja sellega liitumise ajaga ja seda just ohutuse seisukohast tsiviilelanikkonnale? Mida ütlevad kaitsevägi ja kaitseliit, millised on nende poolt- ja vastuargumendid?“ märkis Kaljulaid. Ta lisas, et kui varem on viidatud liitlaste võimalikule negatiivsele reaktsioonile, siis USA otsuse valguses kipub see argument murenema.