FOTOD | Buss jättis õiges peatuses seisnud inimesed maha. TLT: praegu võib paviljonide vahetamisega sellist segadust tekkida

Tähelepanelik Delfi lugeja märkas, et kuigi üks Tallinnas kõrvuti asuvatest Kreutzwaldi bussipeatustest on ajutiselt suletud, peatuvad bussid seal endiselt. Selle tulemusena on nii mõnigi õiges peatuses bussi oodanud inimene sellest maha jäänud.