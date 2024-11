Vilniuse lennuõnnetus: pilootide ja lennujuhtide vestluses pole mingit viidet hädaolukorrale

Lennundusekspert Vidas Kaupelis, kes vestluse salvestust kuulas, ütles LRT-le, et tema hinnangul oli pilootide jaoks kõik normaalne, sest nad ei teatanud mingitest probleemidest. See näitab, et mis iganes lennukis juhtus, ei olnud piloodid sellest teadlikud, aga see ei olnud ilmselt plahvatus, sest sel juhul oleks lennuk tükkideks purunenud. Tulekahju kaubaruumis ei ole samuti väga tõenäoline, sest piloodid oleksid tõenäoliselt midagi märganud, rääkis Kaupelis.

„Ma kuulasin seda salvestust. Detailidesse minemata, võib öelda, et piloodid ei teatanud mingist ohust ega probleemidest. See oli rutiinne suhtlus, lihtne maandumine. Ja see, et mõni või mõned sekundid pärast suhtluse lõppu kukkus lennuk alla, näitab, et see oli pilootide jaoks ootamatu. Kui nad oleksid lahendanud tõsiseid probleeme nagu tulekahju või tehnilised probleemid, oleksid nad sellest lennujuhtidele teatanud,“ ütles Kaupelis.

Kaupelise sõnul on sellised vestlused tavaliselt saadaval veebilehel liveatc.net ega ole salajased.

Analüüsides, mis võis juhtuda, ütles Kaupelis, et allakukkumise võisid põhjustada tehnilised probleemid või inimlik viga, aga terroriakti võimalus ei ole välistatud, kuigi näiteks plahvatus või tulekahju näivad praegu ebatõenäolised.

„On terve rida võimalusi: alates tehnilistest probleemidest, mis võisid olla ootamatud ja äkilised, kuni veani. Mainitakse ka terroriakti võimalust. Ka seda ei peaks välistama. Et on avaldatud valvekaamerate salvestusi, ei ole tõendeid, et lennuk oleks õhus plahvatanud või purunenud. Laskumine oli nii sarnane rutiinsele, võib-olla oli enne lõppu järsem laskumine. Seda, et osa meeskonnast jäi ellu, pean ma imeks. Ainuüksi see näitab, et see ei olnud tugev kokkupõrge, mis tähendab, et lennuk puudutas maapinda riivavalt ja libises edasi. Me ei räägi pommist, sest siis oleks lennuk tükkideks purunenud ja alla kukkunud. See ei ole nii. Kui see on seotud terroriaktiga, oli see korraldatud kuidagi teisiti,“ ütles Kaupelis.