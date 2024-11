Leedu julgeolekuteenistuse juht: ei saa välistada ka lennuõnnetuse terroriversiooni

„Paljusid detaile veel ei ole. Nagu te teate, on alustatud kohtueelset juurdlust, teenistused teevad oma tööd. Juurdlus tuleb ilmselt pikk, sest kindlasti on palju tööd. Praegu on ilmselt liiga vara seda millegagi seostada või kellegi arvele kirjutada. Meil ei olnud selle kohta mingit eelinfot. Kõik asjaolud ja detailid selguvad juurdluse käigus. Ja ma arvan, et kõik küsimused saavad tulevikus vastuse,“ ütles Jauniškis.

„Loomulikult on VSD koos operatiivteenistuste ametiga samuti hoiatanud, et need asjad on tulevikus võimalikud. Me näeme üha agressiivsemat Venemaad. Ja nagu te teate, on välispartnerid läinud eetrisse ja rääkinud ohtudest, ütleme sabotaažijuhtumitest, terroriohust. Ma ei saa ka seda versiooni välistada. Aga praegu ei saa me seda kellelegi omistada, kellelegi näpuga näidata, sest selle kohta ei ole informatsiooni,“ ütles Jauniškis.