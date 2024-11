DHL-i esindaja sõnul midagi kahtlast Vilniuses alla kukkunud lennuki pardal ei olnud

Rutkauskienė ütles, et lennuki pardal olnud pakkide sisu on väga erinev ning pakid olid mõeldud nii äri- kui ka eraklientidele.

„Ei olnud midagi erilist, mis oleks kahtlust äratanud. See on see, mida me transpordime iga päev. Alates väikestest kuni suurte esemeteni. Aga et juurdlus käib, ei saa me konkreetselt kommenteerida,“ ütles Rutkauskienė.