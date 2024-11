VIDEOD | Vilniuses kukkus alla DHL-i kaubalennuk ja puhkes suur tulekahju. Hukkus piloot

„Meil on õnnetus. Lennuõnnetus, mis juhtus kohe Vilniuse lennuvälja kõrval, mõni kilomeeter Vilniuse lennuväljast. Praegu uuritakse asjaolusid ja põhjuseid, on veel liiga vara mingeid versioone esitada.“

Leedu rahvusliku kriisijuhtimiskeskuse juht Vilmantas Vitkauskas ütles, et on liiga vara juhtunu kohta mingeid versioone esitada.

Päästjad vabastasid kokpitist ühe piloodi, kes tuli teadvusele. Haiglasse viidi kaks vigastatud inimest ja üks inimene on surnuks tunnistatud. Hukkunu toodi lennukist välja kell 7.01. Leedu politsei esindaja Ramūnas Matonis ütles, et hukkus üks lennuki pilootidest.

Alguses teatati, et lennuk kukkus kahekorruselisele elumajale, aga hiljem täpsustati, et siiski selle kõrvale, vahendab Leedu Delfi.

„Õnnetuse asjaolud on sellised, et lennuk pidi ilmselt Vilniuse lennuväljal maanduma, aga see kukkus alla mõni kilomeeter enne seda,“ ütles Požėla.

Požėla sõnul on lennuki neli meeskonnaliiget leitud. Üks neist hukkus.

Leedu politsei peakomissar Arūnas Paulauskas ütles pressikonverentsil, et terroriakti versiooni ei saa välistada.

„Seda ei saa ilmselt kunagi välistada. See on üks versioone, mida tuleb uurida ja kontrollida. Ees on palju tööd. Ma arvan, et õnnetuspaiga uurimine, tõendite kogumine, esemete kogumine võib võtta terve nädala. Need vastused ei tule kiirelt,“ ütles Paulauskas.

Ajaleht Wall Street Journal kirjutas hiljuti väidetavast Venemaa sabotaažitegevusest, mis kujutas endast süüteseadeldiste saatmist DHL-i lennukitega Leedust Suurbritanniasse ja Saksamaale. Üks seadeldis süttis DHL-i jaotuskeskuses Leipzigis ja teine DHL-i laos Suurbritannias Birminghamis. Wall Street Journali andmetel oli eesmärk, et need süüteseadeldised jõuaksid USA-sse ja Kanadasse lendavatele reisi- või kaubalennukitele, et tekitada neis tulekahju.

