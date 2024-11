MTÜ pressiesindaja Tiiu Ritari rääkis, et kuigi raiealad jäävad väljapoole harjutusvälja, hakatakse metsa raiuma harjutusvälja huvides. Seda näitab tema sõnul AS Eesti Raudtee ja keskkonnaameti vaheline 2023. aasta septembris saadetud kiri, kus räägiti, kuidas Sõmerpalu jaama platvormi soovitakse kohendada sõjatehnika laadimisele sobivaks. „On kiri, millele MTÜ oma kohtuasjas tugineb ja samuti on vald algatanud teemaplaneeringu. 2023. a novembris toimus ka rahvakoosolek, kus osalesid Eesti Raudtee ja RKIK,“ lisas MTÜ pressiesindaja.