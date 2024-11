Leht: Venemaa on Ukraina vastu sõtta värvanud sadu jeemenlasi

Lehe teatel on praeguseks Jeemenist värvatud sadu võitlejaid, kellele esialgu lubatakse Venemaal head tööd ja kodakondsust. Sinna saabunud mehed aga võetakse sunniviisil relvajõududesse ja saadetakse Ukrainasse. Varem on teatatud samasugusest värbamistööst India ja Nepaali kodanike seas, kes on astunud samme sellise väljarände vältimiseks. Jeemenlaste värbamisega tegeleb Houthi liikumisega seotud poliitiku Abdulwali al-Jabri reisifirma, mis on registreeritud Omaanis.

Esimesed võitlejad värvati juuli alguses. Enamasti on tegu tavaliste ja ilma lahingukogemuseta meestega, mitte karastunud Houthi liikumise esindajatega.

Ukrainasse jõudnud jeemenlastest võitlejate hulk on seni olnud väike, ent kontaktid Venemaa ja suurt osa Jeemenist kontrolliva liikumise vahel tekitavad läänes üha suuremat muret. Alates Gaza sõja algusest ründavad Houthi võitlejad Punasel merel liikuvaid kaubalaevu ning on üksikutel juhtudel tulistanud ballistiliste rakettidega ka Iisraeli pihta. Reedel teatas liikumine, et tulistas Negevi kõrbes asuva Iisraeli lennuväebaasi pihta ülihelikiirusel liikuva raketi.

Valgevene liider Aljaksandr Lukašenka ning Vene riigimeedia saatejuhid on väitnud, et Venemaa võib kaaluda raketitarneid Jeemenisse. USA Jeemeni erisaadik Tim Lenderking kinnitas Financial Timesile, et Venemaa peab Houthi võitlejatega tihedat sidet ning arutab ka relvatarneid. „Me teame, et Sana´as on Venemaa isikkoosseis, kes seda dialoogi süvendada aitab,“ ütles Lenderking. „Relvatüübid, mida arutatakse, on väga murettekitavad ja lubaksid Houthidel paremini rünnata Punasel merel ja võib-olla veelgi kaugemal asuvaid laevu.“

