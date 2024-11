Teedel püsib libeduseoht! Pimedas sõites tasub olla tähelepanelik

Pärastlõunal on maanteed peamiselt soolaniisked või märjad. Harju- ja Raplamaal sajab lund, mille tõttu on sealsed teed lumised ja võib esineda ka tuisku.

Õhutemperatuur on Lääne-Eestis kergelt pluss poolel, mujal alla 0 kraadi. Teetemperatuurid jäävad igal pool 0 ja -6 kraadi vahele ja püsib jäite ning libeduse oht.

Ilmaprognoosi kohaselt jätkuvad lumesadu ja tuisk ka õhtul. Alles peale keskööd pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Õhutemperatuur langeb õhtul ja öösel kuni -7 kraadini. Puhub edela- ja lääne-, öö hakul ka loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, Lääne-Eesti rannikul kuni 1 kraad.

Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhtul saartel pilvkate tiheneb ja merelt lähenevad lörtsi- ning vihmapilved. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul pöördub tuul kagusse ja tugevneb saartel ning läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3, Lääne-Eesti rannikul kuni 5 kraadi. Teed on libedad!