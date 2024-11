Mereväelased tähistasid väeliigi 106. aastapäeva

„Merevägi on ainus riigi võimu teostav jõud merel, seda ööpäevaringselt ja 365 päeva aastas. Pole kedagi teist. Ja kui meid pole seal, on seal keegi teine. Keegi teine, kelle kavatsused ei pruugi olla kõige siiramad meie ja meie riigi vastu. Ja kui meid seal ei ole, ei tea me ka seda, millised on meie vastase kavatsused ja teod. Seepärast on kõigi mereliste ülesannete, sõjaliste ja mittesõjaliste, tagamiseks vaja merel kohal olla,“ ütles mereväe ülem kommodoor Ivo Värk ning tänas kõiki mereväelasi, kes seda kohalolu tagavad.