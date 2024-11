Reuters: Ukraina on Kurski oblastis vallutatud alast kaotanud rohkem kui 40 protsenti

Ukraina kindralstaabi allikas ütles, et Venemaa on alates Kiievi vägede sissetungimisest saatnud Kurski piirkonda umbes 59 000 sõdurit.

„Kõige rohkem kontrollisime umbes 1376 ruutkilomeetrit, nüüd on see territoorium muidugi väiksem. Vaenlane suurendab oma vasturünnakuid,“ ütles allikas. Ta lisas, et hetkel on Ukraina vägedel kontroll umbes 800 ruutkilomeetri üle.