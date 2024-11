NATO juht Rutte arutas Trumpiga julgeolekuküsimusi

Eeldatakse, et oma teisel ametiajal sunnib Trump NATO liikmeid oma kaitsekulutusi tõstma, soovitades liitlastel kulutada kaitsele 3 protsenti SKT-st. Varasemalt on ta tugevalt kritiseerinud riike, kes ei ole kokkuleppe kohaselt tõstnud oma kaitsekulutusi 2 protsendini SKT-st.

Samuti on Trump varasemalt öelnud, et ta on vastu Ukraina edasisele sõjalisele abistamisele.