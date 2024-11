Reedel käis saates „Vilja küsib“ Narva linnapeaks pürgiv Katri Raik, kes on loomas uut võimuliitu koos Mihhail Stalnuhhini nimekirjaga. See on põhjustanud Eesti avalikkuses tormi, sest Stalnuhhini meelest istuvad Eesti valitsuses fašistid, Ukraina on süüdi selles, et Venemaa talle kallale tungis ja meie elame praegugi ENSV-s. Raik tunnistas, on supi sisse sisse sattunud.