„PÄEVAKORD“ | Nad tegid seda taas: riigifirma suurim vaenlane on poliitik

Kolmapäeval teatas riiklik lennufirma Nordica pankrotist, neljapäeval saime teada Eesti Energia erikontrolli raportist, mis näitas, et elektri- ja õlitootmist on lubamatult räpaselt aetud.

„Kas need kolm asja on omavahel üleüldse ühendatavad?“ küsib Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. Sel juhul ei saa ehk ka nõukogu liiga karmilt nuhelda, arutleb Jaagant. „Võib-olla on olnud ka küsimus selles, kas on suudetud omanikku veenda mingisugused piire nihutama?“