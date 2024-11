VIDEO | „Mul on juba suvest saati jõulud.“ Delfi heitis pilgu turumelule raekoja platsil

On alles novembri lõpp, aga pühadetunne on juba peal. „Just enne arutasime pisikestega, et lund on täpselt parajalt. Kõndimist ei sega, aga kõik on ilusasti valge. Jõulumeeleolu on peal,“ lausub eespool mainitud mees.

Muidugi on neid, kes ootavad paksu lumekorda, aga eks talvehooaeg ongi alles hoogu kogumas.

Oma neljajalgse sõbraga turgu uudistav naine märgib, et on iga-aastane külaline. „Nii kaua oodanud. Mul on suvest saati jõulud,“ muigab ta. Ta kiidab kuuske ja lisab, et see pole kindlasti viimane kord, mil teda sedapuhku turul näeb.

Pisikese pojaga turul viibiv naine aga ütleb, et see on tal esimene kord üldse seda turgu külastada. Muljed on positiivsed. Last rahvamass ei ehmatanud. „Talle meeldib, et tuled, viled, muusika ja autod.“ Pojal on juba ka teada, mis jõuluvana võiks kuuse alla poetada. Ikka autod!

Turul on traditsiooniliselt püsti Shishi müügipaviljon. Sealne perenaine muljetab, et kliente on nii lähemalt kui kaugemalt. Rakverest tuli varakult üks mees, kes otsis omapärast ehet.

Mis on üldse tänavused trendid jõuluehtemaailmas?

Sellest ja muust lähemalt videos.

Turg on avatud kuni 27. detsembrini. Eelnevatel aastatel pandi turu tegevusele punkt vahetult pärast kolmekuningapäeva. Kesklinna linnaosa vanem Sander Andla (Reformierakond) selgitas, et nii kauplejad, korraldajaettevõtte kui ka kesklinna valitsuse esindajad täheldasid mulluse jõuluturu järelevalve käigus, et jaanuaris oli turu külastatavus üpris madal ning oli olukordi, kus jõuluturul pakutud kultuuriprogrammi esitati pea tühjale platsile

Eelmise jõuluturu järgselt tegi korraldaja 5+ Capital OÜ kesklinna valitsusele ettepaneku nihutada toimumise kuupäevi varasemaks.

Möödunud nädala keskel pandi platsil püsti kuusk. See toodi tänavu Saku vallast Üksnurme külast ning on 16 meetrit kõrge. Kuivõrd puu ohustas lähedal asuvat kinnistut, oleks pidanud selle Andla sõnul igal juhul maha raiuma.

