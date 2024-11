Saksamaa kaitseminister lõpetas spekulatsioonid välistades kandideerimise kantsleri ametikohale

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius teatas, et ta „ei ole kantsleriametisse kandideerimiseks saadaval“. Tema sõnul oli mitte kandideerimine oli tema „suveräänne ja täiesti isiklik“ otsus.

Küsitluste kohaselt kõige populaarsem Saksamaa poliitik Pistorius ütles, et ta toetab hoopis Scholzi tagasivalimise taotlust. Tema sõnul on „Olaf Scholz on tugev kantsler“ ja „õige kantslerikandidaat“.