VIDEO | Putini käed olid kaheksa minutit kestnud kõne jooksul täiesti liikumatud

Kõne ajal on näha liikumist Putini pea ja torso piirkonnas, kuid tema käed jäid täielikult liikumatuks. Tähelepanu pöörati ka tema käte kohal olevale lipsule.

„Video on küll veidi kahtlane, sest Putin on traditsiooniliselt kasutanud kõneledes käsi,“ ütles Tampere ülikooli teadur Pekka Kallioniemi Iltalehtile. „Ei saa välistada, et video on mingil põhjusel loodud või toimetatud tehisintellekti poolt.“

Kallioniemi märkis, et igal juhul on video näol tegemist Putini edastatud sõnumiga. Oma kõnes kinnitas Putin, et Venemaa ründas Ukrainat uue raketiga ja ütles, et Venemaal on õigus rünnata riike, mille rakette kasutab Ukraina Venemaa ründamiseks.

Kallioniemi sõnul arvati Venemaal, et raketilöök ja Putini karmid sõnad olid tõenäoliselt vastus Ukraina rünnakutele ja USA loale kasutada lääne pikamaarakette Venemaal asuvate sihtmärkide tabamiseks.

„Esiteks tahtis Venemaa näidata, et nad on endiselt valmis sõda eskaleerima, ütles Kallioniemi, lisades, et löök uue raketiga on „omamoodi jõudemonstratsioon“.

„Teisalt võib Putin pidada silmas ka läbirääkimisi, mida vahendab tulevane USA president Donald Trump,“ jätkas ta. Kallioniemi sõnul võiks Venemaa otsida tugevamat läbirääkimispositsiooni, näidates, et edasine eskaleerumine on võimalik.

Venemaa reaktsioon oli „oodatud“, ütles Kallioniemi. „Taktikalist eelist löögil ei ole ja strateegiliselt polnud sellel palju mõtet. Ma näen seda just jõudemonstratsioonina,“ rääkis ta.

