Üks lapsevanem juhtis sotsiaalmeedias tähelepanu, et mängutoas Hüppa Tartu on kaablisidemed ehk nipukad paigaldatud nõnda, et seal võib viga saada. „Meie laps sai igatahes käe korralikult katki.“ Firmast öeldakse, et kiiremas korras tehakse vajalikud muudatused.