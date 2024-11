VIDEO ja FOTOD | Libeduse tõttu on üle Eesti paiguti mitmeid liiklusõnnetusi. Toila kandis osales ahelavariis kuus sõidukit

Kella 16.50 ajal sai häirekeskus teate, et Toila vallas Tallinna-Narva maantee 174. kilomeetril juhtus avarii, milles osales kuus sõidukit.

Ida prefektuuri operatiivjuht Aleksander Mark täpsustas, et õnnetuses osales kuus sõidukit, milles kokku sõitis 34 inimest. Neist 10 inimest said viga, kellest viis 5 said raskemalt viga.

„Jätkuvalt vajab veel sündmuskohal selgitamist, millises järjekorras sündmused täpselt nii hargnesid, et sedavõrd suure avariini viisid. Tõsi on, et teeolud ei ole head ning suure libeduse toel on juhtunud veel mitu teist avariid, milles on ka inimesed viga saanud,“ sõnas ta.

Avariipaigal on liiklus häiritud.

Kella 14.40 ajal aga sai häirekeskus teate, et Lüganuse vallas Tallinna-Narva maantee 135. kilomeetril on haagisega veok teelt välja sõitnud nii, et haagis on keset teed ja takistab liiklust.

Juht oli kaine ja oma juhtimisõigust. "Õnnetuse tingisid juhi sõnul talvised teeolud, tihe lumesadu ja libe tee, millega veokijuht ühel hetkel enam toime ei tulnud ja masina üle kontrolli kaotas. Õnneks keegi viga ei saanud,“ lausus Virk.

Täna kella 17.25 sai politsei teate, et Mulgi vallas on vilja vedanud veoauto kraavi sõitnud ja külili vajunud. Kiirabi vaatas veokijuhi üle, arstiabi ta ei vajanud.

Täna kell 17.50 juhtus liiklusõnnetus Tori vallas Kuiaru külas, kus põrkasid kokku kaks sõiduautot. Kokkupõrkest paiskus üks masinatest kraavi ja teine jäi risti teepeale. Praegu teadaolevalt said ühes autos sõitnud inimesed ka viga, kiirabi selgitab nende terviseseisundit. Sõidutee on sündmuskohal väga libe.

„Tugev lumesadu liigub üle Eesti edelast kirdesse, Pärnumaalt Lääne-Virumaa piirini. Väiksemad teed on seal lumesaju tõttu raskesti läbitavad. Libeduseoht on väga suur,“ teatas transpordiamet pärastlõunal.

Ilmaprognoosi kohaselt õhtul ja öösel sajab enamasti lund, rannikul ka lörtsi. Kohati tuiskab. Pärast keskööd sadu harveneb. Õhutemperatuur on -1..-6, rannikul kuni +2°C. Teedel püsib libeduseoht.

