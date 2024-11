Ukraina parlament tühistas istungi Venemaa raketiohu tõttu

Kolm Ukraina seadusandjat kinnitasid, et varem kavandatud parlamendiistung jäi ära jätkuva Venemaa raketirünnakute ohu tõttu kesklinna valitsushoonetele, teatas AP. Seadusandjad kavatsesid pidada tunniajase küsimuste ja vastuste sessiooni, ütles Ukraina allikas väljaandele Kyiv Independent.

Seadusandja Mõkõta Poturajev märkis, et lisaks soovitati piirata valitsusasutuste läheduses asuvate büroode ja organisatsioonide tööd, suurenenud ohu eest hoiatati ka kohalikke elanikke. See ei ole esimene kord, kui taoline hoiatus on välja antud, nentis Poturajev.