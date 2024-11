Peaminister Michal: sidekaablite purunemise osas ei tehta ennatlikke järeldusi

Esmaspäeva hommikul teatasid Soome võimud, et Rootsi Ölandi saare lähedal katkes Soome ja Saksamaa vaheline strateegiline andmesidekaabel C-Lion1. Tegemist on ainsa merekaabliga, mis ühendab Soomet otse Kesk-Euroopaga.

Telia Leedu haru teatas sama päeva õhtul, et lisaks Soome ja Saksamaa vahelisele merekaablile sai samas piirkonnas pühapäeva hommikul kahjustada ka Leedu ja Rootsi vaheline sidekaabel.

„Praeguse seisuga ei ole kaablirikete põhjuste kohta midagi täiendavat lisada,“ sõnas Michal. „Asjasse puutuvad liikmesriigid viivad läbi uurimistoiminguid ja tuleb oodata, kuni meil on uut faktilist informatsiooni juhtunu kohta.“

Michal lisas, et pärast 2022. aasta Venemaa sõja algust Ukrainas on suurenenud ka pinged Läänemere piirkonnas, mille taristu on hübriidrünnakutele eriti haavatav. „Seega on kriitilise taristu kaitsmine meie regiooni julgeoleku ja majanduse jaoks ülioluline,“ rõhutas Michal.

Michal ütles Delfile, et Läänemere kaitsmiseks on erinevaid viise: meresõidu alade piiramine, tihendatud patrullimine, seiramine. Ta täpsustas siiski, et see ei tähenda, et lisameetodid lähiaja jooksul kasutusele võetakse ja märkis, et kaitse tugevdamine tuleb naaberriikidega põhjalikult läbi arutada.

Michali sõnul on ta kaablite purunemise teemal suhelnud ka Soome peaministri Petteri Orpoga. „Nad võtavad juhtumit täie tõsidusega, kuid tegutsevad samm-sammult ega tee ennatlikke järeldusi,“ ütles Michal, lisades, et kuni asjaolude väljaselgitamine on pooleli, ei saa kinnitada ega ümber lükata ühtki versiooni.

Michal arutab Läänemere elutähtsa taristu kaitsmise teemat ka Balti-Põhjamaade ja Poola peaministritega järgmise nädala kohtumisel Rootsis ja detsembris toimuval JEF kohtumisel Tallinnas.

